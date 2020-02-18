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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

А почему в Европах нет ФОПов? Правильно, это невыгодно правящим структурам. Поперешнюк - на ФОПах. Хотите сказать новая почта бедная? Хо-хо.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:08

dimo_0n
А почему в Европах нет ФОПов?


немношк не соглашусь)

Про Швейцарию, но по англицки.

https://www.expatica.com/ch/employment/ ... rs-452233/

ну и соответственно можете погуглить в том же духе другие страны.

Правящим структурам те фопы ,если они канеш платят налоги, мягко говоря не интересны, аналогично как и более крупные, которые так же платят налоги. Хотя вторые по максимум стараются таки не платить, в отличие от первых.
пример:
не Европа, но задействованы Европейки, такая се самая давно и на слуху "Двойная ирландская с голландским сэндвичем" называется
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Irish_arrangement
Tsiba
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20

  p_a_l написав:У меня цены в интернете минимальные и я плачу налоги

Не верю. Если вы на 3й группе, то у вас минимум на 5% дороже, чем везде в интернете. Если на 2й группе, то скорее всего просто нарушаете разрешённые установленные лимиты, чтоб реально держать минимальные цены за счёт большого оборота. А, скорее всего, просто врёте, что у вас цены действительно минимальные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:31

  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:39

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

safonovstanislav написав:
  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы


Во Франции сельские магазины продают, о ужас, акцизный алкоголь местного производства без всяких кассовых аппаратов.
У нас бы удавились все от злобы и зависти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:51

  Alexnik написав:Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?

Ты пишешь так будто айтишники все как один за то чтобы остальные платили 40% налога.

  Alexnik написав:Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!

Там не так.

  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Как всегда, слова госслужащего требуют перевода. У нас полная ж***. Кормовая база уменьшилась. Брать из большого корыта, где взять можно сразу много уже нельзя - опустошили. Но, мучительно хочется денег, и нужно резко показать, как наполняется бюджет, а потому, будут искать где ещё взять. Наиболее простой и быстрый вариант - поднять налоги, чем и займутся в ближайшее время.
П.С. и таки да, это возимеет эффект, но ненадолго. В перреспективе, от полу года, до года, а потом, или должно случится нечто, что кардинально исправит ситуацию (окончание войны или открытие рынка земли) или вопрос о том, где брать деньги встанет по новой и с ещё большей остротой. Хотя, даже окончание войны или рынок земли, если не перестанут воровать чиновники, ну это на год, на два. Правду ЗЕ говорил, что он только на один срок, после, воровать уже будет нечего.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:37

  Sam17a написав:Как всегда, слова госслужащего требуют перевода. У нас полная ж***. Кормовая база уменьшилась. Брать из большого корыта, где взять можно сразу много уже нельзя - опустошили. Но, мучительно хочется денег, и нужно резко показать, как наполняется бюджет, а потому, будут искать где ещё взять. Наиболее простой и быстрый вариант - поднять налоги, чем и займутся в ближайшее время.
П.С. и таки да, это возимеет эффект, но ненадолго. В перреспективе, от полу года, до года, а потом, или должно случится нечто, что кардинально исправит ситуацию (окончание войны или открытие рынка земли) или вопрос о том, где брать деньги встанет по новой и с ещё большей остротой. Хотя, даже окончание войны или рынок земли, если не перестанут воровать чиновники, ну это на год, на два. Правду ЗЕ говорил, что он только на один срок, после, воровать уже будет нечего.

После пороха, когда шел отжим населения с перспективой на второй срок, волна миграции стала не прогнозированной и не ожидаемой. На текущий момент, как бы уже первый срок зе не стал полу-порожняком.
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