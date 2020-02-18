У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28

Как всегда, слова госслужащего требуют перевода. У нас полная ж***. Кормовая база уменьшилась. Брать из большого корыта, где взять можно сразу много уже нельзя - опустошили. Но, мучительно хочется денег, и нужно резко показать, как наполняется бюджет, а потому, будут искать где ещё взять. Наиболее простой и быстрый вариант - поднять налоги, чем и займутся в ближайшее время.

П.С. и таки да, это возимеет эффект, но ненадолго. В перреспективе, от полу года, до года, а потом, или должно случится нечто, что кардинально исправит ситуацию (окончание войны или открытие рынка земли) или вопрос о том, где брать деньги встанет по новой и с ещё большей остротой. Хотя, даже окончание войны или рынок земли, если не перестанут воровать чиновники, ну это на год, на два. Правду ЗЕ говорил, что он только на один срок, после, воровать уже будет нечего.