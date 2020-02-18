|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33
Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
А почему в Европах нет ФОПов? Правильно, это невыгодно правящим структурам. Поперешнюк - на ФОПах. Хотите сказать новая почта бедная? Хо-хо.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:08
dimo_0n
немношк не соглашусь)
Про Швейцарию, но по англицки.
ну и соответственно можете погуглить в том же духе другие страны.
Правящим структурам те фопы ,если они канеш платят налоги, мягко говоря не интересны, аналогично как и более крупные, которые так же платят налоги. Хотя вторые по максимум стараются таки не платить, в отличие от первых.
пример:
не Европа, но задействованы Европейки, такая се самая давно и на слуху "Двойная ирландская с голландским сэндвичем" называется
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20
Не верю. Если вы на 3й группе, то у вас минимум на 5% дороже, чем везде в интернете. Если на 2й группе, то скорее всего просто нарушаете разрешённые установленные лимиты, чтоб реально держать минимальные цены за счёт большого оборота. А, скорее всего, просто врёте, что у вас цены действительно минимальные.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:31
Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:39
Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
Во Франции сельские магазины продают, о ужас, акцизный алкоголь местного производства без всяких кассовых аппаратов.
У нас бы удавились все от злобы и зависти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:51
Ты пишешь так будто айтишники все как один за то чтобы остальные платили 40% налога.
Там не так.
Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно.
Mind the gap.
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28
Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
Как всегда, слова госслужащего требуют перевода. У нас полная ж***. Кормовая база уменьшилась. Брать из большого корыта, где взять можно сразу много уже нельзя - опустошили. Но, мучительно хочется денег, и нужно резко показать, как наполняется бюджет, а потому, будут искать где ещё взять. Наиболее простой и быстрый вариант - поднять налоги, чем и займутся в ближайшее время.
П.С. и таки да, это возимеет эффект, но ненадолго. В перреспективе, от полу года, до года, а потом, или должно случится нечто, что кардинально исправит ситуацию (окончание войны или открытие рынка земли) или вопрос о том, где брать деньги встанет по новой и с ещё большей остротой. Хотя, даже окончание войны или рынок земли, если не перестанут воровать чиновники, ну это на год, на два. Правду ЗЕ говорил, что он только на один срок, после, воровать уже будет нечего.
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:37
После пороха, когда шел отжим населения с перспективой на второй срок, волна миграции стала не прогнозированной и не ожидаемой. На текущий момент, как бы уже первый срок зе не стал полу-порожняком.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
|