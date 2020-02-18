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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

А почему в Европах нет ФОПов? Правильно, это невыгодно правящим структурам. Поперешнюк - на ФОПах. Хотите сказать новая почта бедная? Хо-хо.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:08

dimo_0n
А почему в Европах нет ФОПов?


немношк не соглашусь)

Про Швейцарию, но по англицки.

https://www.expatica.com/ch/employment/ ... rs-452233/

ну и соответственно можете погуглить в том же духе другие страны.

Правящим структурам те фопы ,если они канеш платят налоги, мягко говоря не интересны, аналогично как и более крупные, которые так же платят налоги. Хотя вторые по максимум стараются таки не платить, в отличие от первых.
пример:
не Европа, но задействованы Европейки, такая се самая давно и на слуху "Двойная ирландская с голландским сэндвичем" называется
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Irish_arrangement
Tsiba
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20

  p_a_l написав:У меня цены в интернете минимальные и я плачу налоги

Не верю. Если вы на 3й группе, то у вас минимум на 5% дороже, чем везде в интернете. Если на 2й группе, то скорее всего просто нарушаете разрешённые установленные лимиты, чтоб реально держать минимальные цены за счёт большого оборота. А, скорее всего, просто врёте, что у вас цены действительно минимальные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:31

  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:39

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

safonovstanislav написав:
  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы


Во Франции сельские магазины продают, о ужас, акцизный алкоголь местного производства без всяких кассовых аппаратов.
У нас бы удавились все от злобы и зависти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:51

  Alexnik написав:Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?

Ты пишешь так будто айтишники все как один за то чтобы остальные платили 40% налога.

  Alexnik написав:Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!

Там не так.

  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты пишешь так будто айтишники все как один за то чтобы остальные платили 40% налога.
1 А яку суму айтішники вважають справедливою?
2 Половина 40% йде відразу в пенсійний - скільки треба відправити в пенсійний по вашому?
3 Половина з того що залишилась - також йде в пенсійний.але не напряму.а яерез дотації з бюджету .
Чи треба так робити?
4 Якщо 30% йде в пенсійний - скільки треба зібрати на армію-освіту-охорону здоровя-міліцію-органи управління?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:39

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

  vitaliy_berdinskikh написав:Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно.

Абсолютно верно. Это касается Нидерландов, Швейцарии точно. Видел сам. В других странах, думаю, есть похожая система. Там даже вообще не надо платить налогов, если твой заработок не превышает пособия. С кассами тоже по человечески сделано для малого бизнеса. Чек нужен обязательно, но достаточно пробить просто сумму, принятую у клиента. Кодирование товара - по желанию. Если нужна расшифровка для клиента, продавец выписывает квитанцию и вписывает туда номер чека. А вообще, что-то "слуги" глючат уже по страшному. Куда они денут тех людей, которые занимаются той деятельностью, которая возможна только в рамках ФОПа? Пинок под зад и на улицу? Я имею в виду фрилансеров, небольших торговцев, допустим, овощами и кондитеркой, которые имеют небольшие, удобные для клиентов торговые точки в спальных районах. Тех же владельцев небольших интернет-магазинов. Люди сами себе создали рабочие места, ничего не требуют с гос-ва, фактически, самозанятые. Везде в мире это поощряется, даже в той же России, где для самозанятых сейчас создали особые благоприятные условия, по крайней мере на бумаге.
Трудно представить, что парикмахеры, торговцы овощами, базарники, фрилансеры, интернет-торговцы и т.д. откроют полноценные фирмы, наймут в штат бухгалтеров, менеджеров-директоров, юристов и, несмотря на это, половину рабочего времени всё равно будут пропадать в разных инстанциях, и "решать" вопросы, "смазывая шестерёнки" бюрократического механизма... Было бы смешно, если бы не было так грустно..
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:59

Быстрее бы уже убрали этого де***... Аж воротит читать очередной выкидыш новой недовласти.
Упрощенку создал Кучма в 1997 году и она положила начала легальному малому и среднему бизнесу, благодаря ней Украина получила колоссальный рост предпринимательства. Тогда не было никаких процентов, фиксированный налог составлял 200 грн./месяц макс. И хваленое айти зародилось благодаря той упрощенке, а не той, что есть сейчас.
eduard_k
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