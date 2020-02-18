У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Додано: Чет 27 лют, 2020 00:39

vitaliy_berdinskikh написав: Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно. Есть там ФОП-ы, полным полно. Там очень много мелкого бизнеса, его вести просто и приятно.

Абсолютно верно. Это касается Нидерландов, Швейцарии точно. Видел сам. В других странах, думаю, есть похожая система. Там даже вообще не надо платить налогов, если твой заработок не превышает пособия. С кассами тоже по человечески сделано для малого бизнеса. Чек нужен обязательно, но достаточно пробить просто сумму, принятую у клиента. Кодирование товара - по желанию. Если нужна расшифровка для клиента, продавец выписывает квитанцию и вписывает туда номер чека. А вообще, что-то "слуги" глючат уже по страшному. Куда они денут тех людей, которые занимаются той деятельностью, которая возможна только в рамках ФОПа? Пинок под зад и на улицу? Я имею в виду фрилансеров, небольших торговцев, допустим, овощами и кондитеркой, которые имеют небольшие, удобные для клиентов торговые точки в спальных районах. Тех же владельцев небольших интернет-магазинов. Люди сами себе создали рабочие места, ничего не требуют с гос-ва, фактически, самозанятые. Везде в мире это поощряется, даже в той же России, где для самозанятых сейчас создали особые благоприятные условия, по крайней мере на бумаге.Трудно представить, что парикмахеры, торговцы овощами, базарники, фрилансеры, интернет-торговцы и т.д. откроют полноценные фирмы, наймут в штат бухгалтеров, менеджеров-директоров, юристов и, несмотря на это, половину рабочего времени всё равно будут пропадать в разных инстанциях, и "решать" вопросы, "смазывая шестерёнки" бюрократического механизма... Было бы смешно, если бы не было так грустно..