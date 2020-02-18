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Українцям планують скасувати
подвійне стягнення комісії...

Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить законопроєкт №3088 на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії за сплату комуналки..
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:38

https://defence-line.org/2020/02/igra-slov-chast-2/
Это, а также сплошная полоса кидалова по субсидиям, тарифам и прочему, а недавно эта власть уже начала прощупывать отмену пенсионного фонда, как оно воспринимается, «хуже не будет» или как? О сдаче интересов Украины я тут речи не веду, поскольку для тех, кто голосовал желудком, это – пустой звук.

И вот в этот момент следует вернуться к той единой формуле, которая заложена во все эти предвыборные лозунги. В них нет адресата! А раз его нет, то формально нет обмана. «Хуже не будет» – все правильно и выполнятется четко. Никто же не спросил: «Кому не будет хуже»? А вот им – совсем не хуже. Они откровенно жируют и дуреют от хлынувшего на них бабла и безнаказанности. Для них не то, что хуже не стало, они просто попали в сказку и ездят теперь кортежами, с охраной и прочими делами. Раньше корячиться надо было за сто баксов, а теперь – все на шару.
Kudrjavuy
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