Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії...

Додано: Сер 26 лют, 2020 14:38

Это, а также сплошная полоса кидалова по субсидиям, тарифам и прочему, а недавно эта власть уже начала прощупывать отмену пенсионного фонда, как оно воспринимается, «хуже не будет» или как? О сдаче интересов Украины я тут речи не веду, поскольку для тех, кто голосовал желудком, это – пустой звук.И вот в этот момент следует вернуться к той единой формуле, которая заложена во все эти предвыборные лозунги. В них нет адресата! А раз его нет, то формально нет обмана. «Хуже не будет» – все правильно и выполнятется четко. Никто же не спросил: «Кому не будет хуже»? А вот им – совсем не хуже. Они откровенно жируют и дуреют от хлынувшего на них бабла и безнаказанности. Для них не то, что хуже не стало, они просто попали в сказку и ездят теперь кортежами, с охраной и прочими делами. Раньше корячиться надо было за сто баксов, а теперь – все на шару.