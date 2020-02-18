Про це свідчить законопроєкт №3088 на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії за сплату комуналки..
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії за сплату комуналки..
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
встановити для банків та інших установ комісію в 1% від загальної суми оплати за комунальні платежі;
Розмір такої комісії залежить від банку, але мінімально становить 3 гривні за одну послугу.
За опалення платежі від 1000 грн, тоб-то комісія буде 10 грн, квартплата за обслуговування в середньому більше 500 грн, буде 5 грн комісія, ітого як результат за послуги ціна збільшиться.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:34
Re: Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії.
А почему мы раньше никаких комиссий не платили?
За доставку газа ценой в гривну с копейками, захотели комиссию в 25 грн.
Они там явно нулись, и довольно так серьезно. Пусть ждут когда гривень 200 наберется, лет так через надцать. Тогда и за комиссию заплачу
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:09
Re: Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії.
например, ПриватБанк для пенсионеров, получающих пенсию на карточку ПриватБанка, устанавливает размер комисиии за коммунальные платежи равные 0.
Хотят это запретить ?
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