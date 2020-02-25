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Уряд планує встановити зарядки
для електромобілів на...

Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:53

Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що планують встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях України.

Дивися повний текст Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на головних трасах України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:54

Газ все ще дешевше. Вартість газу на 1 км - 1,2грн. А електрики, як видно - 1,7грн/км. Та ще й чекати треба по 2-і години через кожні 100км їзди.
jeugen
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