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Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що планують встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях України.
Дивися повний текст Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на головних трасах України
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:54
Газ все ще дешевше. Вартість газу на 1 км - 1,2грн. А електрики, як видно - 1,7грн/км. Та ще й чекати треба по 2-і години через кожні 100км їзди.
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jeugen
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