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Голова правління ПриватБанку:
Є реальний ризик...

Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:11

Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо націоналізацію ПриватБанку скасують, Україні загрожують "втеча капіталу" і девальвація гривні.

Дивися повний текст Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик повернення банку екс-власникам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:12

ПриватБанка это лучшее что есть в Украине . Но создали его не украинская власть . Его просто отобрали . Но кто там прав или виноват понять нельзя , потому что всё покрыто ложью
goha_19102020
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