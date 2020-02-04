Якщо націоналізацію ПриватБанку скасують, Україні загрожують "втеча капіталу" і девальвація гривні.
Дивися повний текст Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик повернення банку екс-власникам.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:11
Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова правління ПриватБанку: Є реальний ризик повернення банку екс-власникам.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:12
ПриватБанка это лучшее что есть в Украине . Но создали его не украинская власть . Его просто отобрали . Но кто там прав или виноват понять нельзя , потому что всё покрыто ложью
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