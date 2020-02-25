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В Україні знайшли шахрайський фіктивний банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:16
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила в мережі Інтернет і соціальних мережах пропозицію інвестувати в акції неіснуючого «Українського народного банку», який називає себе «інвестиційний проект».
Дивися повний текст В Україні знайшли шахрайський фіктивний банк
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:16
и не чего тут удивительного ))) .
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