RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні знайшли
шахрайський фіктивний банк

В Україні знайшли шахрайський фіктивний банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:16

В Україні знайшли шахрайський фіктивний банк

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила в мережі Інтернет і соціальних мережах пропозицію інвестувати в акції неіснуючого «Українського народного банку», який називає себе «інвестиційний проект».

Дивися повний текст В Україні знайшли шахрайський фіктивний банк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93699
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:16

и не чего тут удивительного ))) .
goha_19102020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], shapo, vitaliy_berdinskikh, zloy_ukr і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
IKEA відкриє перший магазин в Україні 1, 2
R2 » Вів 25 лют, 2020 12:44
17 742
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 17:57
vitaliy_berdinskikh
Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов
R2 » Сер 26 лют, 2020 12:09
5 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 16:48
RomanM
Уряд планує реформувати екоподатки в Україні
R2 » Сер 26 лют, 2020 06:12
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 06:12
zucharaUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.