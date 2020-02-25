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Гончарук анонсував в Україні старт "Великого будівництва"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Затвердили перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку.
Дивися повний текст Гончарук анонсував в Україні старт \"Великого будівництва\"
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:22
А че хоть строить будут?
Глазки, таким же как и они?
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