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Ухвалили нові правила
маркування автомобільних шин

Ухвалили нові правила маркування автомобільних шин
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:57

Ухвалили нові правила маркування автомобільних шин

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС ухвалила нові правила маркування автомобільних шин, які дадуть змогу зменшити використання пального.

Дивися повний текст Ухвалили нові правила маркування автомобільних шин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:57

Мой мозг вскипел, как это маркировка шин влияет на потребление топлива, сцепление с мокрой, заснеженной или обледенелой дорожной поверхностью, а также уровень шума?
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16

tigr-uu просо по маркировке можно будет определить уровнь шума создаваемый шиной, её сопритивление качению, способность к движению по льду и воде.
gorobezus
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