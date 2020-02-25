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У ТПП України пропонують
розгорнути в Україні...

У ТПП України пропонують розгорнути в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:58

У ТПП України пропонують розгорнути в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті України ініціював реалізацію спільного українсько-американського проекту з побудови WiFi-мережі на основі технології блокчейн.

Дивися повний текст У ТПП України пропонують розгорнути в Україні WiFi-мережу на основі блокчейн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:58

Если не за счет государства, то пусть строят хоть на блокчейне, хоть на чем то другом :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:03

80 млн долларов на покрытие территории Украины? Бред.
Скорее всего просто своруют 80 млн. долларов.
И очень настораживает упоминание технологии блокчейн. Обычно это явный признак предстоящего распила.
pivy21
 
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