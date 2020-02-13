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Мінекономіки пропонує створити
Фонд енергоефективності...

Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:00

Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує запланувати в держбюджеті на 2021 рік 500 млн грн на створення Фонду енергоефективності для промисловості, у 2022-му - 1 млрд грн, 2023-му - 1,5 млрд грн.

Дивися повний текст Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:00

Мы направим эти расходы
и я даже не сомневаюсь куда именно :) Что то Милованова последнее время слишком много. А "фонд энергоэфективности" почему то ассоциируется у меня с «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт» ;)
Igorten
 
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