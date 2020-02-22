Ціни на житло на первинному ринку у січні 2020 року зросли на 7,9%.
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло (інфографіка).
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:17
У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло (інфографіка).
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:26
Я вот только одного не понимаю, как ревальвационные процессы удешевляют жильё которое показывает рост цены в гривне :-)
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:30
так какая причина подорожания, а все очень просто капитал который у нас украли сечас лихорадочно вкладывают в жилье причем во всех сегментах рынка и будут держать цену и даже повышать, а куда девать грязные деньги.
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