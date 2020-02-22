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У Мінекономіки назвали причину
зростання цін на житло...

У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:17

У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на житло на первинному ринку у січні 2020 року зросли на 7,9%.

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину зростання цін на житло (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:17

что же будет, когда ипотеку реальную зделают
RomanM
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:24

Будут пол жизни на жилье работать, зато все :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:26

Я вот только одного не понимаю, как ревальвационные процессы удешевляют жильё которое показывает рост цены в гривне :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:26

Сопоставил анализ цен на жилье по отношению к курсу доллара. Графики обратно пропорциональные. Если гривна рухнет, то рухнет и стоимость жилья в долларах. И наоборот. Это без учета продажи земли и всяких ипотек.
Красные точки это пропорциональный курс доллара

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p_a_l
 
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