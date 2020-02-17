"Метінвест" Ахметова заплатив 10 мільйонів штрафу за...

Додано: Сер 26 лют, 2020 22:33
“Есть отличные новости. “Метинвест” уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии" -
ей-ей, сейчас заплачу...
10 млн.грн. - гомерический хохот...
сравним, с 1999 года и поныне соотношение ставок экологического налога за размещаемые отходы между населением и ГМК было "временно" установлено как 10:1...
дальше еще проще...
годовой объём добычи 45-55 млн.тонн товарного железорудного сырья, извлекаемого с коэффициентом 2,6 из руд железа, которые необходимо "обагащать"
т.е. годовой объём ОТХОДОВ превысит 80 млн.тонн
а при ставке экологического налога, как дл НАСЕЛЕНИЯ, -
5 грн/тонну городу МАРИУПОЛЮ ежегодно обламывалось бы 180 млн.гривен, а не разовые 10