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"Метінвест" Ахметова заплатив
10 мільйонів штрафу за...

"Метінвест" Ахметова заплатив 10 мільйонів штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:33

"Метінвест" Ахметова заплатив 10 мільйонів штрафу за...

Пропонуємо до обговорення:
Гірничо-металургійна група "Метінвест" заплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічну шкоду, які були нараховані після перевірки "Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча".

Дивися повний текст \"Метінвест\" Ахметова заплатив 10 мільйонів штрафу за екологічну шкоду.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:33

“Есть отличные новости. “Метинвест” уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии" -
ей-ей, сейчас заплачу...
10 млн.грн. - гомерический хохот...
сравним, с 1999 года и поныне соотношение ставок экологического налога за размещаемые отходы между населением и ГМК было "временно" установлено как 10:1...
дальше еще проще...
годовой объём добычи 45-55 млн.тонн товарного железорудного сырья, извлекаемого с коэффициентом 2,6 из руд железа, которые необходимо "обагащать"
т.е. годовой объём ОТХОДОВ превысит 80 млн.тонн
а при ставке экологического налога, как дл НАСЕЛЕНИЯ, -
5 грн/тонну городу МАРИУПОЛЮ ежегодно обламывалось бы 180 млн.гривен, а не разовые 10
al_a_shurshun
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