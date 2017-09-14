Українські фрілансери стали заробляти більше.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка).
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41
Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка).
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41
думают кого бы еще постричь , с кого бы еще содрать денег в общий казан ( бюджет ) что бы потом поделить между олигархами и тем кто поближе к корыту ...
Все посчитали ... теперь будут думать как снять вершки
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