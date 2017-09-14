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Скільки заробляють українські
фрілансери (інфографіка)

Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41

Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українські фрілансери стали заробляти більше.

Дивися повний текст Скільки заробляють українські фрілансери (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41

думают кого бы еще постричь , с кого бы еще содрать денег в общий казан ( бюджет ) что бы потом поделить между олигархами и тем кто поближе к корыту ...
Все посчитали ... теперь будут думать как снять вершки
yama
 
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