Впровадження електронного квитка обійшлося столиці близько 504 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 09:37
Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень
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Дивися повний текст Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень.
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:38
В метро турникеты адаптированы через одно место. При возникновении ошибки при считывании карты пассажиру отказывает в проходе, но поездка чудным образом списывается. Статистика по пассажиропотоку Киевпастранса бессмысленна, т.к. процентов 70% пассажиропотока проходит по маршрутам частных перевозчиков.
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:58
mvi если попали на двойное списание - напишите сюда support.my@kyivcity.gov.ua с указанием номера карты, даты списания и вам вернут поездку
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