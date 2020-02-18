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Впровадження е-квитка обійшлося
столиці в 504 млн гривень

Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 09:37

Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження електронного квитка обійшлося столиці близько 504 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Впровадження е-квитка обійшлося столиці в 504 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 09:38

В метро турникеты адаптированы через одно место. При возникновении ошибки при считывании карты пассажиру отказывает в проходе, но поездка чудным образом списывается. Статистика по пассажиропотоку Киевпастранса бессмысленна, т.к. процентов 70% пассажиропотока проходит по маршрутам частных перевозчиков.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 09:58

mvi если попали на двойное списание - напишите сюда support.my@kyivcity.gov.ua с указанием номера карты, даты списания и вам вернут поездку
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:12

Расспил успешный! Поздравляю.
Shall
 
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