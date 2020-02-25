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Корупцію в будівництві потрібно "системно мочити" - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що будівельна сфера - одна з найбільш корумпованих.
Дивися повний текст Корупцію в будівництві потрібно \"системно мочити\" - Гончарук
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Додано: Чет 27 лют, 2020 09:39
Очевидно, что в сортирах ...
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