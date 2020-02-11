Україна повинна припинити купувати електроенергію за кордоном.
Дивися повний текст Україна зобов'язана відмовитися від імпорту електроенергії - Зеленський.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 09:40
Україна зобов'язана відмовитися від імпорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зобов'язана відмовитися від імпорту електроенергії - Зеленський.
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:41
Какой то бред, грубо говоря по трети импортируем из Белоруссии, России и Евросоюза, кто нас куда не пускает, из России сами ушли, с Белоруссией торгуем, а в Евросоюзе - квоты, привет подписанная ассоциация, без нормальных по размеру квот. Ну и ясное дело цена, такой электроэнергии пониже чем у нас.
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:46
не от импорта электроэнергии нужно отказываться, а наоборот - от экспорта. Электроэнергия - это топливо для производства. Экспортировать нужно не топливо и сырьё, а продукты с высокой добавленной стоимостью, повышая тем самым ВВП и обеспечивая занятость населения и развитие технологий.
А запрет импорта электроэнергии наоборот ударит по производителям и приведёт к повышению цен на электричество. Выиграют от этого только те, кто настроил "зелёной энергетики", чтобы получать дотации из государственного бюджета.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 27 лют, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2020 09:52
Побольше налегайте на зеленку и поменьше на атомку. И тогда точно откажетесь :) Энергетики буевы
Додано: Чет 27 лют, 2020 10:05
Re: Україна зобов'язана відмовитися від імпорту...
Обсяги імпорту з московії невеликі, але й їх не повинно бути. Ворогу не можна давати заробляти в Україні. Імпорт е/е вже б'є по власному видобутку, шахтарях, зайнятості, ВВП, податках та іншому. Без дешевого імпорту е/е в Україні може бути трохи дорожчою, ніж є, але це, по-перше, копійки, а по-друге, набагато вигідніше, щоб працював власний видобуток та виробництво, хоч і дорожче, ніж купувати е/е у ворога та вбивати власні робочі місця та виробництва. Президент, на диво, сказав правильну річ. Мабуть, хтось розумний підказав.
Додано: Чет 27 лют, 2020 10:15
сказала людина, яка кілька місяців тому проштовхнула через Раду закон про імпорт з Расєї
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