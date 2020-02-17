Нелегальне працевлаштування падає щороку на один відсоток.
Дивися повний текст Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70% “нелегалів”.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 10:23
Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70%...
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Дивися повний текст Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70% “нелегалів”.
Додано: Чет 27 лют, 2020 10:24
ахметовым, пинчуком, коломойским, парашенко.... займитесь и их воровскими доходами!!!
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