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Милованов назвав чотири галузі,
в яких працює до 70%...

Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:23

Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70%...

Пропонуємо до обговорення:
Нелегальне працевлаштування падає щороку на один відсоток.

Дивися повний текст Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70% “нелегалів”.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:24

ахметовым, пинчуком, коломойским, парашенко.... займитесь и их воровскими доходами!!!
hoyinuyo
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