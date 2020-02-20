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В Нацбанку оцінили вплив коронавірусу на економіку України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 12:20
Пропонуємо до обговорення:
У Національного банку України поки не бачать проблем для української економіки через поширення корона вірусу. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст В Нацбанку оцінили вплив коронавірусу на економіку України
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R2
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Додано: Чет 27 лют, 2020 12:20
А то что из Китая товар не идет, то пофиг.
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p_a_l
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Додано: Чет 27 лют, 2020 12:27
p_a_l написав:
А то что из Китая товар не идет, то пофиг.
Куда не идет? Все идет, даже Укрпочта возобновила доставку с Алиэкспресса.
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vetka
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