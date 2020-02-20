RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Нацбанку оцінили вплив
коронавірусу на економіку України

В Нацбанку оцінили вплив коронавірусу на економіку України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:20

В Нацбанку оцінили вплив коронавірусу на економіку України

Пропонуємо до обговорення:
У Національного банку України поки не бачать проблем для української економіки через поширення корона вірусу. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст В Нацбанку оцінили вплив коронавірусу на економіку України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93712
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:20

А то что из Китая товар не идет, то пофиг.
p_a_l
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:27

  p_a_l написав:А то что из Китая товар не идет, то пофиг.

Куда не идет? Все идет, даже Укрпочта возобновила доставку с Алиэкспресса.
vetka
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ТПП України пропонують розгорнути в Україні...
R2 » Сер 26 лют, 2020 20:58
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 22:10
yama
В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні
R2 » Сер 26 лют, 2020 11:17
4 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 15:21
ruvex
У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України
R2 » Чет 20 лют, 2020 12:46
9 744
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 13:32
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.