Інвестиції в устаткування для казино в 1 тис. Кв. м., за попередніми оцінками, складуть $ 20-25 млн.
Дивися повний текст У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 12:30
У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн
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Дивися повний текст У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн.
Додано: Чет 27 лют, 2020 12:30
Ночью бухло не продавать, в киосках пиво не продавать в поддержку ресторанов. Игровые автоматы закрыть в поддержку казино. Рынки и базары закрыть в поддержку эпицентров и супермаркетов. Упрощенцев перевести на общую. Если ни дай бог где то заработают то обложить налогом. Каждому иностранцу по няне и земли, да побольше.
Все кому не нравится, валите по Польшам. Чем меньше народу, тем больше кислороду.
Следующие возможно будут ходить по хатам и в матрацах искать накопления, типа незаконно нажитые. В 30-х хлеб отбирали.
Как то так.
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