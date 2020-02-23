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У Києві анонсували відкриття
двох казино за $30 млн

У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:30

У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в устаткування для казино в 1 тис. Кв. м., за попередніми оцінками, складуть $ 20-25 млн.

Дивися повний текст У Києві анонсували відкриття двох казино за $30 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:30

Ночью бухло не продавать, в киосках пиво не продавать в поддержку ресторанов. Игровые автоматы закрыть в поддержку казино. Рынки и базары закрыть в поддержку эпицентров и супермаркетов. Упрощенцев перевести на общую. Если ни дай бог где то заработают то обложить налогом. Каждому иностранцу по няне и земли, да побольше.
Все кому не нравится, валите по Польшам. Чем меньше народу, тем больше кислороду.
Следующие возможно будут ходить по хатам и в матрацах искать накопления, типа незаконно нажитые. В 30-х хлеб отбирали.
Как то так.
p_a_l
 
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