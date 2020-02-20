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Україна розпочала переговори з Британією про безвіз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Україна почала офіційні переговори з делегацією Великобританії, зокрема про спрощення візового режиму.
Дивися повний текст Україна розпочала переговори з Британією про безвіз
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Додано: Чет 27 лют, 2020 13:53
Було б чудово, нащо та віза в Британію, одна бюрократія
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