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Україна розпочала переговори
з Британією про безвіз

Україна розпочала переговори з Британією про безвіз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:53

Україна розпочала переговори з Британією про безвіз

Пропонуємо до обговорення:
Україна почала офіційні переговори з делегацією Великобританії, зокрема про спрощення візового режиму.

Дивися повний текст Україна розпочала переговори з Британією про безвіз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:53

Було б чудово, нащо та віза в Британію, одна бюрократія
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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