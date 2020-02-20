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Кабмін призначив нового заступника міністра економіки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначений екс-глава Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Сергій Глущенко.
Дивися повний текст Кабмін призначив нового заступника міністра економіки, який буде відповідати за аграрний напрямок
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:17
За 10 лет!!! 1 -й раз слышу!!!
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