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Гончарук оголосив війну тіньовому
бізнесу: Чесний бізнес...

Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:24

Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що бізнес, який ухиляється від сплати податків, зустріне жорсткий опір держави.

Дивися повний текст Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес не постраждає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:24

Дай тебе Бог здоровья в твоем начинании
katso
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:41

ТІльки ось офіційних списків "чесного" і "нечесного" бізнеса немає, а тому кожен потенційно може попасти як в одну так і в другу групу !)

Ці лозунги - це п..ц повний!(
vasiliskpb
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