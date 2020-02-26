Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що бізнес, який ухиляється від сплати податків, зустріне жорсткий опір держави.
Дивися повний текст Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес не постраждає.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:24
Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Чесний бізнес не постраждає.
Додано: Чет 27 лют, 2020 14:41
ТІльки ось офіційних списків "чесного" і "нечесного" бізнеса немає, а тому кожен потенційно може попасти як в одну так і в другу групу !)
Ці лозунги - це п..ц повний!(
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