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В "Нафтогазі" порахували, скільки
РФ вкрала українського...

В "Нафтогазі" порахували, скільки РФ вкрала українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:26

В "Нафтогазі" порахували, скільки РФ вкрала українського...

Пропонуємо до обговорення:
Дочірня компанія "Нафтогазу України" "Чорноморнафтогаз" оцінює обсяг незаконного видобутку українського газу Росією з моменту анексії Криму в 10,4 млрд кубометрів.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" порахували, скільки РФ вкрала українського газу після анексії Криму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:26

+ столько же каждому Украинцу!!!
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