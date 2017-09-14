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В "Нафтогазі" порахували, скільки РФ вкрала українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Дочірня компанія "Нафтогазу України" "Чорноморнафтогаз" оцінює обсяг незаконного видобутку українського газу Росією з моменту анексії Криму в 10,4 млрд кубометрів.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" порахували, скільки РФ вкрала українського газу після анексії Криму
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:26
+ столько же каждому Украинцу!!!
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