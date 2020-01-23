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Суд скасував рішення про
визнання недійсним дозволу на...

Суд скасував рішення про визнання недійсним дозволу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:56

Суд скасував рішення про визнання недійсним дозволу на...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила прес-служба керівника інвестиціями в будівництві житлового масиву банку "Аркада" в середу, таке рішення Верховний суд виніс 26 лютого.

Дивися повний текст Суд скасував рішення про визнання недійсним дозволу на будівництво ЖК \"Патріотика на озерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:56

Пока суды-пересуды деньги инвесторов крутят в ОВГЗ или хз где и зарабатывают башенные %. Репутация Аркады стала мусорной
kostrytsya_roman
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