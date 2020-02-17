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Компанії Олега Бахматюка заплатили
7,7 млрд грн податків...

Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 16:20

Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків...

Пропонуємо до обговорення:
Сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від Групи компаній «Укрлендфармінг" і "Авангард" за три роки, становить 7,722 млрд грн грн.

Дивися повний текст Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 16:20

Сумма НДС на возмещение ? Сумма прибыли зашкаливает :)
Igorten
 
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