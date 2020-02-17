Сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від Групи компаній «Укрлендфармінг" і "Авангард" за три роки, становить 7,722 млрд грн грн.
Дивися повний текст Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 16:20
Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків...
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Дивися повний текст Компанії Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни.
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