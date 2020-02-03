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В програму "Доступні кредити
5-7-9%" включать додаткову...

В програму "Доступні кредити 5-7-9%" включать додаткову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:37

В програму "Доступні кредити 5-7-9%" включать додаткову...

Пропонуємо до обговорення:
Це дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.

Дивися повний текст В програму \"Доступні кредити 5-7-9%\" включать додаткову опцію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:38

хотелось бы обратить внимание, что банки остались банками!!! нужен огромный пакет документов, хорошая кредитная история, добротное финансовое состояние, ликвидный залог, понятный и реалистичный бизнес план...
г***о типа открытие шаурмешной как не расматривали так и не расматриваем!
стартапы тоже нафиг не нужны - это огромный РИСК!!
60-80% кредитов пойдет старым и проверенным заемщикам - просто их нужды подгонят под требование програмы
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:48

Re: В програму "Доступні кредити 5-7-9%" включать додаткову.

stokoz написав:хотелось бы обратить внимание, что банки остались банками!!! нужен огромный пакет документов, хорошая кредитная история, добротное финансовое состояние, ликвидный залог, понятный и реалистичный бизнес план...
г***о типа открытие шаурмешной как не расматривали так и не расматриваем!
стартапы тоже нафиг не нужны - это огромный РИСК!!
60-80% кредитов пойдет старым и проверенным заемщикам - просто их нужды подгонят под требование програмы
А по вашему надо каждому бомжу под честное слово раздавать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:57

  Faceless написав:А по вашему надо каждому бомжу под честное слово раздавать?

Программа анонсировалась как средство возврата бомжей из Польши.

Я вообще против спонсирования бизнеса за счет бюджета, тоесть даже против раздачи дешевых (за счет денег из бюджета) кредитов уже состоявшимся бизнесам которые поддгоняют свои заявки под условия данной программы.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 18:20

1 марта, Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

Что такое? Очередь приличных заемщиков с залогами так быстро исчезла?
Конрад Карлович
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