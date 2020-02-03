Це дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.
Дивися повний текст В програму \"Доступні кредити 5-7-9%\" включать додаткову опцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 17:37
В програму "Доступні кредити 5-7-9%" включать додаткову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В програму \"Доступні кредити 5-7-9%\" включать додаткову опцію.
Додано: Чет 27 лют, 2020 17:38
хотелось бы обратить внимание, что банки остались банками!!! нужен огромный пакет документов, хорошая кредитная история, добротное финансовое состояние, ликвидный залог, понятный и реалистичный бизнес план...
г***о типа открытие шаурмешной как не расматривали так и не расматриваем!
стартапы тоже нафиг не нужны - это огромный РИСК!!
60-80% кредитов пойдет старым и проверенным заемщикам - просто их нужды подгонят под требование програмы
Додано: Чет 27 лют, 2020 17:48
Re: В програму "Доступні кредити 5-7-9%" включать додаткову.
А по вашему надо каждому бомжу под честное слово раздавать?
Додано: Чет 27 лют, 2020 17:57
Программа анонсировалась как средство возврата бомжей из Польши.
Я вообще против спонсирования бизнеса за счет бюджета, тоесть даже против раздачи дешевых (за счет денег из бюджета) кредитов уже состоявшимся бизнесам которые поддгоняют свои заявки под условия данной программы.
Mind the gap.
Додано: Чет 27 лют, 2020 18:20
Что такое? Очередь приличных заемщиков с залогами так быстро исчезла?
|