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Мінекономіки підрахувало бюджет міністерства на три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Дивися повний текст Мінекономіки підрахувало бюджет міністерства на три роки: понад 90 млрд грн
.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 17:55
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