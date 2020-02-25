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Мінекономіки підрахувало
бюджет міністерства на три...

Мінекономіки підрахувало бюджет міністерства на три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:55

Мінекономіки підрахувало бюджет міністерства на три...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Дивися повний текст Мінекономіки підрахувало бюджет міністерства на три роки: понад 90 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 17:55

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