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Міжбанк: тиск на
гривню зростає

Міжбанк: тиск на гривню зростає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 19:20

Міжбанк: тиск на гривню зростає

Пропонуємо до обговорення:
Четвер продовжив тенденції цього тижня і спокійним не буде.

Дивися повний текст Міжбанк: тиск на гривню зростає.
R2
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