Четвер зміг порадувати шанувальників гривні і засмутити секту "долар по 30".
Дивися повний текст Міжбанк: секта \"долар по 30\" залишилася незадоволеною.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 20:03
Міжбанк: секта "долар по 30" залишилася незадоволеною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: секта \"долар по 30\" залишилася незадоволеною.
Додано: Чет 27 лют, 2020 20:03
Мы посмотрим, как вы без сеты "доллар по 30" бюджет наполнять будете.
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