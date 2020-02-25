RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Компанія Ахметова знову
подала заявку на експорт...

Компанія Ахметова знову подала заявку на експорт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 21:05

Компанія Ахметова знову подала заявку на експорт...

Пропонуємо до обговорення:
Premier Energy SRL, найбільша в Молдові компанія в сфері розподілу та постачання електроенергії, отримала шість заявок на участь у тендері на закупівлю електроенергії з 1 квітня 2020 року.

Дивися повний текст Компанія Ахметова знову подала заявку на експорт електроенергії в Молдову.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93727
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 21:06

Опять Молдова. По размерам как Днепропетровская облать. Но о поставках электроэнергии ДТЭК туда новостей нет.
RomanM
 
Повідомлень: 14
З нами з: 12.02.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Метінвест" Ахметова заплатив 10 мільйонів штрафу за...
R2 » Сер 26 лют, 2020 22:33
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 22:33
al_a_shurshun
Суд знову реанімував банк "Союз"
R2 » Вів 25 лют, 2020 21:38
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 21:49
Михалыч
"ДТЕК" Ахметова не планує брати участь у приватизації...
R2 » Вів 25 лют, 2020 17:51
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 17:51
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17621)
27.02.2020 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.