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Компанія Ахметова знову подала заявку на експорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Premier Energy SRL, найбільша в Молдові компанія в сфері розподілу та постачання електроенергії, отримала шість заявок на участь у тендері на закупівлю електроенергії з 1 квітня 2020 року.
Дивися повний текст Компанія Ахметова знову подала заявку на експорт електроенергії в Молдову
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Додано: Чет 27 лют, 2020 21:06
Опять Молдова. По размерам как Днепропетровская облать. Но о поставках электроэнергии ДТЭК туда новостей нет.
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RomanM
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