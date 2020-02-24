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Держава погасила на 40 млрд грн більше старих боргів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 21:53
Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році Держава взяла у борг 425,7 мільярда гривень. При цьому на погашення державного боргу та відсотків за ним витратили 464,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Держава погасила на 40 млрд грн більше старих боргів, ніж взяла нових - звіт Мінфіну
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Додано: Чет 27 лют, 2020 21:53
"В 2019 году государство взяло в долг 425,7 миллиарда гривен ...
На погашение основной суммы государственного долга было направлено 345,2 млрд грн"
Т.е. долг, не считая процентов, увеличился на 80 лярдов. Но если грамотно посчитать, то можно и получить, что на 40 лярдов уменьшился. Интересно, кредиты себе лично эти арифметикусы так же берут и отдают?
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moveton
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