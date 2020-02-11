Міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара.
Дивися повний текст Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 23:40
Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку
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Дивися повний текст Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку.
Додано: Чет 27 лют, 2020 23:40
Марков похуже Яресько будет...
Предложение от Марковой простое, занимай пока дают - долги лохи отдают...
Но в итоге? Земля на продажу всем, или дефолт?
Где внятный план?
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