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Маркарова спрогнозувала
тренд на валютному ринку

Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 23:40

Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара.

Дивися повний текст Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 23:40

Марков похуже Яресько будет...
Предложение от Марковой простое, занимай пока дают - долги лохи отдают...
Но в итоге? Земля на продажу всем, или дефолт?
Где внятный план?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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