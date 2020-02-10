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Uber запустила додаток для Uber Shuttle
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber представила мобільний додаток для сервісу Uber Shuttle.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:33
пустые ездят, или те кому в обед на работу!!!
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П'ят 31 січ, 2020 10:11
Джон