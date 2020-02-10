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Uber запустила додаток
для Uber Shuttle

Uber запустила додаток для Uber Shuttle
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:33

Uber запустила додаток для Uber Shuttle

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber представила мобільний додаток для сервісу Uber Shuttle.

Дивися повний текст Uber запустила додаток для Uber Shuttle.
R2
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пустые ездят, или те кому в обед на работу!!!
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