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Збиток світовому туризму від
коронавірусу оцінили в $22 млрд

Збиток світовому туризму від коронавірусу оцінили в $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:41

Збиток світовому туризму від коронавірусу оцінили в $22 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Світовий туризм може втратити $22 млрд в результаті кризи через поширення коронавірусу COVID-2019.

Дивися повний текст Збиток світовому туризму від коронавірусу оцінили в $22 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:41

Китай всех нагнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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