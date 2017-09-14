Медіанна ціна на ринку оренди квартир у столиці в січні 2020 року склала 12 дол. США/кв. м.
Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг районів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:13
За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг...
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Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг районів.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:13
Как говорится - что может быть проще арендного бизнеса? Но нет - здесь столько интересных возможностей. Еще одна статья на эту тему
Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:46
Не думаю, что он особо простой и выгодный. Разве что оптом сдавать какие-то клоповники или что-то в центре посуточно.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:48
Почему все цены в долларах? И не просто в долларах, а в долларах США! Автор не поленился каждый раз уточнять это.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:55
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