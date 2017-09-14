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За скільки можна орендувати
квартиру в Києві: рейтинг...

За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:13

За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг...

Пропонуємо до обговорення:
Медіанна ціна на ринку оренди квартир у столиці в січні 2020 року склала 12 дол. США/кв. м.

Дивися повний текст За скільки можна орендувати квартиру в Києві: рейтинг районів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:13

Как говорится - что может быть проще арендного бизнеса? Но нет - здесь столько интересных возможностей. Еще одна статья на эту тему https://044blog.com/rent/ .
RomanM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:46

  RomanM написав:Как говорится - что может быть проще арендного бизнеса? Но нет - здесь столько интересных возможностей. Еще одна статья на эту тему https://044blog.com/rent/ .

Не думаю, что он особо простой и выгодный. Разве что оптом сдавать какие-то клоповники или что-то в центре посуточно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:48

Почему все цены в долларах? И не просто в долларах, а в долларах США! Автор не поленился каждый раз уточнять это.
nth_alexx
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:55

  nth_alexx написав:Почему все цены в долларах? И не просто в долларах, а в долларах США! Автор не поленился каждый раз уточнять это.

А в чем должны быть ? Все что более-менее долгосрочное и имеет импортную составляющую традиционно имеет привязку к доллару. Если вы не знали, доллары бывают разные.
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