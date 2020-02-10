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Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в...
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Дивися повний текст Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в 2019 році
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R2
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:18
Это теперь называется "уточнить"?! -Меняем базисный год и опа- декабрь 19 перестал быть мин с 2006г
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Moimir
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:34
Ну - хто ще жив в СРСР - той дуже добре пам"ятає 1913 рік - базовий рік для всіх порівнянь ... Ну а статистика - вона така ... Рахує більш-менш правильно , а от інтерпретація - це вже інше питання . Теоретично ж всі можуть % порахувати ...
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Puente
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:02
А если год к году?
Или вокруг дураки на поле чудес?
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straponesa
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