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Держстат уточнив дані щодо
падіння промвиробництва в...

Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:18

Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Дивися повний текст Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:18

Это теперь называется "уточнить"?! -Меняем базисный год и опа- декабрь 19 перестал быть мин с 2006г
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:34

Re: Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в...

Ну - хто ще жив в СРСР - той дуже добре пам"ятає 1913 рік - базовий рік для всіх порівнянь ... Ну а статистика - вона така ... Рахує більш-менш правильно , а от інтерпретація - це вже інше питання . Теоретично ж всі можуть % порахувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:02

А если год к году?
Или вокруг дураки на поле чудес?
straponesa
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