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У Нацбанку назвали умову
для дешевих кредитів

У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:36

У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Україна зараз переживає зміни, які в розвинених європейських країнах вже позаду.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:36

Если "стабильно низкая инфляция" будет как сейчас,наверное, и кредиты с "низкими процентами" банки также будут выдавать соответствующим образом, другое дело снижение процентных ставок по депозитам это запросто...
antikkristall
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