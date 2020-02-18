Україна зараз переживає зміни, які в розвинених європейських країнах вже позаду.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:36
У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку назвали умову для дешевих кредитів.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:36
Если "стабильно низкая инфляция" будет как сейчас,наверное, и кредиты с "низкими процентами" банки также будут выдавать соответствующим образом, другое дело снижение процентных ставок по депозитам это запросто...
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