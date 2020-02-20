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СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Дивися повний текст СБУ викрила конвертцентр, через який \"відмивали\" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:56
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:16
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