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СБУ викрила конвертцентр, через
який "відмивали" гроші...

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:55

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Дивися повний текст СБУ викрила конвертцентр, через який \"відмивали\" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео).
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zloy_ukr
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