На наступні три роки уряд ініціює 90 млрд грн держпідтримки для промисловості і агро.
Дивися повний текст «Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти виділення 90 млрд грн ($3,6 млрд) на підтримку економіки.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:19
«Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти...
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Дивися повний текст «Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти виділення 90 млрд грн ($3,6 млрд) на підтримку економіки.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:19
молодец тетка, правильно, нужно снижать налоги, а не кормить жирных котов из бюджета.
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