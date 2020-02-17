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«Краще знизити податки бізнесу»:
Мінфін виступив проти...

«Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:19

«Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти...

Пропонуємо до обговорення:
На наступні три роки уряд ініціює 90 млрд грн держпідтримки для промисловості і агро.

Дивися повний текст «Краще знизити податки бізнесу»: Мінфін виступив проти виділення 90 млрд грн ($3,6 млрд) на підтримку економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:19

молодец тетка, правильно, нужно снижать налоги, а не кормить жирных котов из бюджета.
xape79
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