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Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні досі використовується програмне забезпечення для розрахунку соціальної допомоги, яке розроблялося у 80-х роках минулого століття.
Дивися повний текст Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР - Дубілет
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:49
Потратят миллионы на новый софт, который и дальше будет выдавать людям копейки, в лучшем случае.
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kdevil
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:54
вишукують всіляку дрібну фігню для окозамилювання аби лише з олігархами не воювати
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Expert100500
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:10
Да чи не проблема! Половина корпораций работают в САПе, который разрабатывался в примерно то же время.
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Gastarbaiter
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Чет 27 лют, 2020 11:01
Richi
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