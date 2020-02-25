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Соцдопомогу в Україні досі
розраховують на софті,...

Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:48

Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні досі використовується програмне забезпечення для розрахунку соціальної допомоги, яке розроблялося у 80-х роках минулого століття.

Дивися повний текст Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:49

Потратят миллионы на новый софт, который и дальше будет выдавать людям копейки, в лучшем случае.
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:54

вишукують всіляку дрібну фігню для окозамилювання аби лише з олігархами не воювати
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:10

Да чи не проблема! Половина корпораций работают в САПе, который разрабатывался в примерно то же время.
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