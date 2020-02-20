|
|
Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:52
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" планує в поточному році почати будівництво залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 міліметрів від Скнилова до Мостиська, що поблизу українсько-польського кордону.
Дивися повний текст Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати вже 2020 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93737
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:53
Так "позволит пассажиру сесть в поезд во Львове" или на Скнилове? Єто посреди поля ВОЗЛЕ Львова.
-
dmytrokravchenko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.12.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему