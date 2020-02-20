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Євроколію до кордону з Польщею
планують почати будувати...

Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:52

Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" планує в поточному році почати будівництво залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 міліметрів від Скнилова до Мостиська, що поблизу українсько-польського кордону.

Дивися повний текст Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати вже 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:53

Так "позволит пассажиру сесть в поезд во Львове" или на Скнилове? Єто посреди поля ВОЗЛЕ Львова.
dmytrokravchenko
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