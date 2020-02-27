Економія для України на борзі завдяки зміцненню гривні може скласти близько 450 млрд грн впродовж наступних років.
Дивися повний текст Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню гривні.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:15
Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню гривні.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:16
а скільки втратив на зменшенні надходжень при розмитненні імпорту та прибутку від експорту?
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