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Мінфін зекономив на борзі 7
млрд грн завдяки зміцненню...

Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:15

Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню...

Пропонуємо до обговорення:
Економія для України на борзі завдяки зміцненню гривні може скласти близько 450 млрд грн впродовж наступних років.

Дивися повний текст Мінфін зекономив на борзі 7 млрд грн завдяки зміцненню гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:16

а скільки втратив на зменшенні надходжень при розмитненні імпорту та прибутку від експорту?
ruslan42212
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