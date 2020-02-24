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Майже 40% українців не мають банківських рахунків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 15:39
Пропонуємо до обговорення:
8 з 10 торгових транзакцій проводилися за допомогою банківських карт.
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