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НАБУ розслідує можливі
зловживання голови правління...

НАБУ розслідує можливі зловживання голови правління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:35

НАБУ розслідує можливі зловживання голови правління...

Пропонуємо до обговорення:
Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі зловживання голови правління ПриватБанку Петера Крумханзла, який нібито незаконно відсторонив на п'ять місяців працівника банку.

Дивися повний текст НАБУ розслідує можливі зловживання голови правління ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:35

..смысл говорить о каких-либо "расследованиях НАБУ", если против самого руководителя НАБУ - Сытника - "дел" заведено до х..ра!!!??
maestro71
 
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