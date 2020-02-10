|
|
НАБУ розслідує можливі зловживання голови правління...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі зловживання голови правління ПриватБанку Петера Крумханзла, який нібито незаконно відсторонив на п'ять місяців працівника банку.
Дивися повний текст НАБУ розслідує можливі зловживання голови правління ПриватБанку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93739
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:35
..смысл говорить о каких-либо "расследованиях НАБУ", если против самого руководителя НАБУ - Сытника - "дел" заведено до х..ра!!!??
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2058
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему