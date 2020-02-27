RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На баланс Києва передали
ділянки Окружної дороги

На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:56

На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги

Пропонуємо до обговорення:
З ініціативи Київського міського голови столиця приймає на баланс міста ділянки Окружної дороги, що до цього часу обслуговувалися підрозділами Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Дивися повний текст На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93741
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:56

А шо с участком от южной борщаговки до жулянского моста?
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв порівняв баланс платежів з "Газпромом" зараз і в... 1, 2
R2 » Сер 26 лют, 2020 12:05
10 374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2020 10:48
omb
Аеропорти, "Укрпошта" і дороги: ЄС може профінансувати...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 20:31
1 215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 20:31
kizino
Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році...
R2 » П'ят 14 лют, 2020 13:17
1 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:17
zhushman89

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1255)
28.02.2020 19:01
РВС Банк (382)
28.02.2020 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.