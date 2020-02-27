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На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:56
Пропонуємо до обговорення:
З ініціативи Київського міського голови столиця приймає на баланс міста ділянки Окружної дороги, що до цього часу обслуговувалися підрозділами Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:56
А шо с участком от южной борщаговки до жулянского моста?
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