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Mercedes представив новий кросовер з «рекордним»...
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-Benz розсекретила кросовери GLA «сорок п'ятого» AMG-сімейства. Модель отримала «рекордний» 2,0-літровий турбомотор лінійки M 139 - найпотужніший чотирициліндровий двигун у світі.
Дивися повний текст Mercedes представив новий кросовер з «рекордним» турбомотором (фото)
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