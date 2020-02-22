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Mercedes представив новий
кросовер з «рекордним»...

Mercedes представив новий кросовер з «рекордним»...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 19:18

Mercedes представив новий кросовер з «рекордним»...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-Benz розсекретила кросовери GLA «сорок п'ятого» AMG-сімейства. Модель отримала «рекордний» 2,0-літровий турбомотор лінійки M 139 - найпотужніший чотирициліндровий двигун у світі.

Дивися повний текст Mercedes представив новий кросовер з «рекордним» турбомотором (фото).
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